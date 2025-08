La presse danoise annonce un intérêt de l’OM pour Matt O’Riley

Au même moment où des centaines de personnes attendent Timothy Weah à la sortie de l’aéroport de Marseille-Provence, la direction de l’OM poursuit son mercato. Ça ne chôme pas en ce mois d’août où l’international américain sera la 6e recrue de l’été. Et pas la dernière. Il y a encore besoin de renforts à en croire cette toute dernière information parue dans le média danois Bold ce mardi soir.

La suite après cette publicité

Les Phocéens auraient des vues sur Matt O’Riley (24 ans), milieu de terrain de Brighton. Ils cherchent un élément capable d’évoluer en box-to-box et d’apporter offensivement. C’est tout le profil de l’international danois (4 sélections) né à Londres, et qui a fréquenté les équipes nationales anglaises chez les jeunes. C’est une fois chez les Espoirs qu’il a choisi de représenter le Danemark d’un certain Pierre-Emile Højbjerg.

La suite après cette publicité

O’Riley a besoin de se relancer

Si l’OM s’intéresse à lui, c’est qu’il a besoin de se relancer chez les Seagulls où il est sous contrat jusqu’en 2029. Arrivé l’été dernier en provenance du Celtic contre 30 M€ et avec une étiquette de joueur prometteur sur le papier, le milieu de terrain a eu du mal. Victime d’une lourde blessure à la cheville dès ses premiers entraînements, il a dû attendre novembre pour disputer ses premières minutes, soit trois mois plus tard.

O’Riley n’est jamais parvenu à combler son retard sur ses coéquipiers, qui ont terminé le dernier exercice à une solide 8e place. Remplaçant tout au long de la saison, il s’est contenté de miettes (24 apparitions toutes compétitions confondues, 1038 minutes, 2 buts et 4 passes décisives). Il a besoin de se relancer et l’OM pourrait être une destination idoine. Bold précise tout de même une chose importante. Il n’y a pas eu d’offre.