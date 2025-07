Le transfert de Bryan Mbeumo à MU fait les affaires de l’ESTAC

C’est désormais officiel. Après un long feuilleton de plusieurs semaines, l’attaquant de Brentford, Bryan Mbeumo (25 ans), s’est enfin engagé à Manchester United pour cinq saisons, plus une en option. Auteur de vingt buts et huit passes décisives en Premier League, il est devenu le 6e plus gros transfert de l’histoire des Red Devils, qui ont déboursé 81 millions d’euros pour l’arracher. Et ce transfert va notamment faire les affaires de l’ESTAC Troyes, son club formateur.

La suite après cette publicité

En effet, selon l’Est Eclair, les dirigeants de L’ESTAC avaient négocié une somme de 10 % sur la plus-value au moment de son départ vers Brentford, alors que l’attaquant avait été cédé pour 6,6 M€, suite à l’accession des Bees en Premier League. En tout, c’est une somme de 7,4 M€, à laquelle devraient s’ajouter 2 M€ d’indemnités de formation que vont percevoir les dirigeants du club troyen. Un montant important pour les caisses du pensionnaire de Ligue 2.