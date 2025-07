Manchester United lance l’assaut sur Gianluigi Donnarumma

On peut donc être décisif dans la conquête d’une Ligue des Champions et être invité au départ. C’est ce qui arrive à Gianluigi Donnarumma, qui pensait mériter une augmentation de salaire et qui va à la place voir débarquer un concurrent de taille en la personne de Lucas Chevalier. Car comme nous vous l’avons indiqué, tout est en place pour le transfert du gardien français du LOSC, qui n’attend que le feu vert des dirigeants.

Un coup de massue pour Donnarumma, dont les agents voulaient revaloriser le contrat à l’occasion d’une prolongation de bail, puisque l’actuel s’étend jusqu’en 2026 avec le PSG. Mais leurs demandes n’entrent visiblement pas dans la grille salariale mise en place par Luis Campos, où une grande part de variables est instaurée. Les positions sont donc éloignées à l’heure actuelle, alors que l’Italien de 26 ans profite de vacances pleinement méritées.

MU a déjà pris contact

Si l’aventure au PSG venait à se terminer plus tôt que prévu, il peut au moins se dire qu’il a des portes de sortie. Impérial lors de la deuxième partie de saison 2025, encore jeune, international italien, il ne va pas laisser grand-monde indifférent. Si Galatasaray a déjà tenté sa chance, le premier cador anglais à se signaler n’est autre que Manchester United. Selon le Daily Telegraph, MU a déjà pris des renseignements il y a quelques jours sur la disponibilité du portier italien.

Et le PSG serait ravi de voir Manchester United revenir à la charge si jamais il était décidé de bien recruter Lucas Chevalier et d’ainsi inviter Donnarumma au départ. Cela ne devrait pas faire hésiter les dirigeants mancuniens bien longtemps, eux qui ne sont pas satisfaits des prestations d’André Onana, par ailleurs blessé et incertain pour la reprise de la Premier League le 17 août contre Arsenal.