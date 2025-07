Manchester United lâche plus de 80 M€ pour Bryan Mbeumo

C’est le genre de trajectoire qu’il aurait été difficile, voire impossible à soupçonner il y a encore cinq ans. Lorsqu’il quittait son club formateur de Troyes en 2019, Bryan Mbeumo débarquait en Angleterre avec l’étiquette du parfait inconnu : une belle saison en Ligue 2 qui demandait confirmation plus haut. Lors de ses six saisons passées à Brentford, l’attaquant de 25 ans a donc eu le temps de soigner sa réputation et de s’affirmer comme une référence en Championship… mais surtout en Premier League.

Sa dernière saison à 20 buts et 7 passes décisives en 38 rencontres n’a laissé personne indifférent, pas même les plus gros clubs anglais qui ont fait des pieds et des mains pour le recruter. Ces derniers mois, Chelsea, Tottenham ou même Liverpool, avaient tous été associés à l’international camerounais à divers degrés. Mais c’est finalement Manchester United, malgré son absence en Coupe d’Europe, qui a su tirer sur la corde sensible pour convaincre le joueur.

Il va devenir le sixième joueur le plus cher de l’histoire de Manchester United

Le club anglais a officialisé l’arrivée de l’ancien Troyen aujourd’hui via un communiqué : «Manchester United est heureux de confirmer l’arrivée de Bryan Mbeumo, sous réserve d’inscription. L’international camerounais a signé un contrat jusqu’en juin 2030, avec une option de prolongation d’un an», peut-on lire. Pour s’attacher les services de l’ancien international espoir français lors des 5 prochaines années (plus une en option), Manchester United a déboursé 81 millions d’euros, bonus compris (environ 6 M€ de bonus a priori). Un nouveau transfert XXL après celui de Matheus Cunha, débarqué de Wolverhampton quelques semaines plus tôt contre environ 74 M€.

Si tous les bonus sont atteints, Mbeumo deviendrait alors le sixième joueur le plus cher de l’histoire de Manchester United. Le premier est Paul Pogba, et d’assez loin (105 M€), suivi par quatre joueurs aux fortunes très relatives : Antony, recruté de l’Ajax contre 95 M€ en 2022, Harry Maguire, de Leicester pour 87 M€, Jadon Sancho, pour 85 M€, et enfin Romelu Lukaku, pour un peu moins de 85 M€. Il n’y a pas grand-chose à souhaiter à Mbeumo, sinon plus de réussite que ses prédécesseurs.