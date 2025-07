Bari : le président De Laurentiis exprime son soutien à Verreth après le décès de son bébé

Dimanche dernier, le club de Bari annonçait le décès tragique du fils, âgé d’un an, de son milieu de terrain Matthias Verreth. En plein stage de pré-saison à Roccaraso, la formation italienne avait mis un terme à sa préparation et annulé son dernier match amical. Ce mercredi, en marge de la présentation du calendrier de la Serie B pour la saison 2025-2026, le président de Bari, Luigi De Laurentiis, s’est exprimé sur ce drame, apportant tout son soutien à son joueur et à sa famille.

«Ce fut un moment difficile pour tout le monde. Nous sommes aux côtés du garçon, nous essayons de lui apporter tout le soutien possible, a expliqué le patron des Galletti au micro de TuttoMercatoWeb.com. Je remercie la FIGC (Fédération Italienne de Football, ndlr), la Serie B et les équipes qui nous ont envoyé des messages de solidarité. Ce sont des moments inattendus qui arrivent comme un coup de tonnerre.»