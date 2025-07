Bari : immense tragédie après le décès du bébé d’un joueur en plein stage

Une tragédie a frappé le monde du football, et Bari en particulier. Matthias Verreth, milieu de terrain belge récemment arrivé dans les Pouilles, a appris la terrible nouvelle aujourd’hui, vers midi, du décès de son deuxième enfant, un petit garçon d’un an. La tragédie se serait déroulée en Belgique, où réside la famille du joueur. Aucun détail n’a encore été révélé concernant ce terrible incident. Le joueur de 27 ans, arrivé libre après son passage à Brescia, participait au stage d’entraînement avec l’équipe à Roccaraso dans la région des Abruzzes. Visiblement bouleversé, Verreth a fondu en larmes lors du déjeuner avec ses coéquipiers. L’équipe, entraînée par Fabio Caserta, avait bénéficié de quelques heures de repos après dix jours intenses d’entraînement dans le cadre de la pré-saison. Prenant acte de la gravité de la situation, le président de Bari, Luigi De Laurentiis, a personnellement accompagné le joueur à l’aéroport de Fiumicino de Rome, veillant à ce qu’il puisse rentrer dans son pays au plus vite. Dans l’attente de la clarification des causes du décès, le stage d’entraînement de Bari a été défintivement arrêté. L’équipe quittera Roccaraso dans les prochaines heures, annulant également le match amical de mardi contre Cavese. Les visages des joueurs et du staff expriment le choc et la douleur, unis par le respect et la solidarité avec Verreth et sa famille en cette période de profond deuil.

«Les mots nous manquent pour communiquer une nouvelle qui a récemment choqué chacun d’entre nous profondément. Le président Luigi De Laurentiis, le staff technique, toute l’équipe, la direction et les collaborateurs rouge-blanc tiennent Matthias Verreth et sa famille dans l’un des moments les plus terribles qu’un parent et un être humain puissent vivre : la disparition soudaine et prématurée d’un fils. Nous demandons à tous les fans de s’accrocher idéalement et émotionnellement à Matthias, sa femme, leur premier-né et tous leurs proches en ce moment de douleur terrible. Le groupe rouge blanc reviendra aujourd’hui à Bari en signe de deuil et de respect pour une tragédie comme celle-ci», est-il écrit dans le communiqué de Bari. Toutes nos condoléances à Matthias Verreth et à sa famille dans la plus terrible de toutes les épreuves.