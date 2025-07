Mbappé, mercato, critiques : Véronique Rabiot balance à tout va !

L’été dernier, Adrien Rabiot a rejoint l’Olympique de Marseille. Un choix de carrière compréhensible, mais qui a provoqué l’ire de tous les supporters du PSG, qui ont vécu le départ de leur ancien protégé chez le rival comme une grande trahison. Mais comme souvent dans la carrière du joueur de 30 ans, les critiques sont souvent subies par sa mère, qui est également son agent. Forcément très présente dans la carrière de son fils, Véronique Rabiot subit des critiques depuis le début de la carrière de son fils. Lors du retour houleux de son fils au Parc des Princes en cours de saison, la mère était d’ailleurs montée au créneau pour fustiger le club parisien et la LFP contre les banderoles hostiles à son égard et sa famille. Face à cette réputation ternie par de nombreuses sorties et polémiques, la mère de famille n’hésite pas à s’exprimer dès qu’elle en a l’occasion. Ce lundi, L’Équipe a tendu son micro à cette dernière.

Lors d’un entretien fleuve, la mère de l’international français est forcément sortie du silence sur les critiques qu’elle rencontre depuis le début de sa carrière d’agente. Selon bon nombre d’observateurs, le joueur formé au PSG aurait pu aller plus loin si son agent n’était pas sa mère. Une observation que n’approuve pas sa mère, qui a illustré son argumentaire avec le choix de son fils de rejoindre l’OM l’été dernier : «je ne m’attendais pas à ça. Je lis des choses dans lesquelles je ne me reconnais pas du tout. Je ne vais pas commencer à me justifier. Si je réponds, je vais dire du mal des gens, et je n’en ai pas envie. Nous ne sommes ni des revanchards, ni des rageux. Ma priorité, c’est Adrien. Je veux juste qu’il réalise la carrière qu’il a envie de faire. Alors oui, personne ne comprend. Quand il est allé à Marseille, les gens ont dit : "Il aurait dû aller dans un grand club." Il avait d’autres propositions. Mais lui, il avait envie d’aller à Marseille. Si j’ai été surprise de son choix ? Oui, très surprise. Mais le projet lui plaisait. Moi, je veux juste qu’il aille là où il a vraiment envie. Ce n’est pas très compliqué. Si je m’en fous que les gens disent qu’Adrien aurait connu une meilleure carrière sans moi ? Oui, parce que je pense que ce sont les rageux qui disent ça. Tant que mon fils ne me reproche rien, ce n’est pas grave.» Vous l’aurez donc compris, la décision de rejoindre Marseille est uniquement la décision de l’ancien joueur du PSG, comme l’avait déjà expliqué à maintes reprises sa mère lors de ses interviews précédentes.

Véronique Rabiot revient sur son altercation avec Wilfried Mbappé à l’Euro 2020

Outre ces critiques professionnelles, Véronique Rabiot a souvent été pointée du doigt pour des comportements ou des sorties qui ont fait grincer des dents. En 2021, lors de l’Euro, cette dernière s’était notamment illustrée avec une légère prise de becs avec Wilfried Mbappé, après que son fils Kylian, qu’elle jugeait trop arrogant, ait raté son tir au but, synonyme d’élimination en 8es de finale face à la Suisse. Un épisode qu’a tenu à minimiser l’agente ce lundi : «il y a eu beaucoup de mensonges. Certains ont parlé d’échauffourées. Vous savez ce que c’est, une échauffourée ? J’ai simplement dit à l’oreille de Wilfrid Mbappé que, si c’était mon fils, je l’engueulerais. Et il m’a répondu : "Je ne l’engueulerai pas." Quant à Fayza (la mère de l’attaquant), on s’est parlé en dehors des tribunes.» Relancée sur son appétence pour le métier d’agent, Véronique Rabiot a encore ajouté qu’elle aimerait que sa réputation ne cesse d’être entachée en permanence par des bruits de couloir : «j’aimerais quand même qu’il y ait moins de ragots à mon égard. Parfois, on est vraiment dans la fiction. On aime bien me faire passer pour moitié folle. Mais je suis très contente de voir Adrien vivre de sa passion. Je vois toujours le verre à moitié plein.»

Pour finir, cette dernière a été interrogée pour savoir si, selon elle, sa condition féminine la desservait et alimentait des critiques plus acerbes à son égard. Affirmant qu’elle n’a jamais ressenti de machisme dans le milieu, elle a néanmoins poussé un cri du cœur pour affirmer qu’une femme comme elle était clairement légitime dans ce rôle : «je n’ai pas ressenti cela avec les présidents ou les directeurs sportifs que j’ai rencontrés. Après, peut-être qu’il y a des rageux. C’est facile de dire que je suis une quiche et que, s’il avait été conseillé par d’autres, il aurait fait une meilleure carrière. Si je refuse les codes du milieu ? C’est quoi, les codes du milieu ? Il faut être un agent masculin ? Les codes, c’est ça, en fait. Alors effectivement, je suis une femme, je suis sa mère, mais pourquoi ce ne serait pas possible ? Il y a des femmes pilotes, des femmes militaires. Les femmes sont partout. Et elles ne pourraient pas gérer la carrière d’un footballeur ?» Comme souvent lors de ses sorties médiatiques, Véronique Rabiot en a donc profité pour rétablir certaines vérités. Et encore une fois, plusieurs personnes en ont pris pour leur garde.