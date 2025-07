Chelsea réclame Garnacho et de l’argent en plus pour Nicolas Jackson

Comme le révèle The Mail, l’échange entre Nicolas Jackson (Chelsea) et Alejandro Garnacho (Manchester United) ne sera pas si simple à réaliser. Pourquoi ? Parce que les Blues estime que leur joueur, Jackson, a une valeur marchande plus grande que celle de Garnacho. En effet, selon l’Independent, Chelsea aurait fixé le prix de 80 millions de livres sterling pour Jackson cet été, tandis que pour le joueur des Red Devils, il serait estimé à environ 50 millions de livres sterling.

En clair, Manchester United devra donc combler un écart substantiel s’il veut réussir à faire le deal Alejandro Garnacho contre Nicolas Jackson cet été. Les deux joueurs n’entrent pas dans les plans de leurs entraîneurs respectifs, Maresca à Chelsea et Amorim à United, et devront, dans tous les cas, trouver une porte de sortie dans les prochaines semaines. Si cet échange échouait, Garnacho pourrait rejoindre Aston Villa qui serait très intéressé par l’Argentin pour remplacer Rashford, tandis que pour Jackson, au vu de son prix, il y a très peu de courtisans. Affaire à suivre.