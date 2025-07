Le Spartak Moscou claque 27 M€ pour un international portugais

Gerson ne sera pas le seul gros transfert de l’été en Russie. Arrivé au Zénith Saint-Pétersbourg pour 25 millions d’euros, l’ancien Marseillais va être rejoint par un autre joueur lusophone, en l’occurrence Gedson Fernandes. Le milieu de terrain de 26 ans a quitté Besiktas pour s’engager au Spartak Moscou ce jeudi. Comme révélé par la presse turque, le club stambouliote va récupérer 20 millions d’euros dans le transfert de l’international portugais (2 sélections), plus 7 de bonus.

« Un accord a été conclu pour le transfert définitif de Gedson Carvalho Fernandes au FC Spartak-Moscou JSC. Conformément à cet accord, le FC Spartak-Moscou JSC versera à notre club une indemnité de 20 779 220 €. De plus, conformément à l’accord de transfert entre notre club et le FC Spartak-Moscou JSC, des bonus conditionnels ne dépassant pas 7 272 729 € au total sont prévus», indique le communiqué de Besiktas. Gedson Fernandes était arrivé en provenance de Benfica il y a trois ans contre 16 millions d’euros, et avait également connu des prêts à Tottenham, Galatasaray ou Rizespor.