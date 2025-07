Chelsea prête la pépite Kendry Paez à Strasbourg

Le mercato fou de Strasbourg se poursuit. Après avoir déboursé presque 90 millions d’euros sur Joaquin Panichelli (Deportivo Alavés), Mathis Amougou (Chelsea), Andrew Omobamidele (Nottingham Forest), Valentin Barco (Brighton), Soumaïla Coulibaly (Borussia Dortmund), Pape Demba Diop (Zulte Waregem), Samuel Amo-Ameyaw (Southampton), Maxi Oyedele (Legia Varsovie), Ishé Samuels-Smith (Chelsea) et Mike Penders (Chelsea), le club alsacien vient d’enregistrer une nouvelle arrivée en provenance des Blues.

En effet le club détenu par BlueCo et qui dispose d’un lien privilégié avec Chelsea doit ainsi se faire prêter trois éléments. Parmi eux, on retrouve donc Mike Penders, ancien gardien de Genk qui va poursuivre sa progression avec le club français, alors que Mathis Amougou et Ishé Samuels-Smith ont quant à eux été définitivement recrutés depuis Londres. Il faudra désormais compter sur Kendry Paez dans le quota de joueurs prêté par le club anglais.

Kendry Paez en Ligue 1

Recruté 10 M€ cet été, le jeune joueur est encore trop tendre pour les joutes anglaises et a surtout face à lui une concurrence démentielle. Le milieu offensif a attendu ses 18 ans pour débarquer d’Independiente del Valle. Le passage du championnat équatorien à la Premier League étant trop grand, Chelsea préconisait un prêt en France à Strasbourg afin de s’aguerrir au football européen.

Cette décision a été acceptée surtout que Paez est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Dans une vidéo le joueur a annoncé qu’il allait porter le maillot de Strasbourg cette saison. «Le milieu de terrain de Chelsea Kendry Paez a rejoint le RC Strasbourg, club de Ligue 1, pour un prêt d’une saison. Un accord pour amener Paez à Stamford Bridge a été conclu en juin 2023, mais il n’a pu finaliser son transfert qu’après son 18e anniversaire en mai. Paez a acquis beaucoup d’expérience en équipe première après avoir fait ses débuts en équipe senior en février 2023. Le joueur de 18 ans a fait 70 apparitions pour l’Independiente del Valle et a également été sélectionné 18 fois par l’Équateur. Nous sommes impatients de suivre et de soutenir le développement de Kendry tout au long de son séjour en France. Bonne chance, Kendry», a annoncé Chelsea dans un communiqué.