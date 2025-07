MU tombe enfin d’accord avec Brentford pour Bryan Mbeumo !

Voilà la fin d’un long feuilleton qui aura alimenté tout le début du mercato estival. Après plus de 40 jours de négociations entre Manchester United et Brentford, les deux clubs se sont enfin mis d’accord pour le transfert de l’attaquant Bryan Mbeumo, selon The Athletic. Les deux clubs se sont mis d’accord pour un prix autour de 82 millions d’euros, dont 6 millions en bonus, payable en quatre versements.

Un dénouement favorable pour les Red Devils et le buteur camerounais de 25 ans, auteur de 20 buts en Premier League la saison dernière, qui avait déjà exprimé son souhait de rejoindre les pensionnaires d’Old Trafford, malgré des intérêts d’Arsenal, Newcastle United et surtout Tottenham. Si les derniers détails venaient à être réglés, Mbeumo deviendrait la troisième recrue estivale après Matheus Cunha et le jeune défenseur Diego Leon. La fin d’un dossier interminable.