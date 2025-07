AS Monaco : ça bouge autour de Kassoum Ouattara

Arrivé en novembre 2023, en guise de joker médical après la grave blessure de Caio Henrique, Kassoum Ouattara a pu se développer du côté de l’AS Monaco malgré une concurrence forcément féroce. Devenu international Espoir français, le joueur formé à Amiens a d’ailleurs disputé les rencontres amicales face au Torino en cette pré-saison. Le Torino qui fait justement partie des clubs intéressés à la signature du Français âgé de 20 ans.

L’intérêt italien date de plusieurs semaines déjà, mais le club est loin d’être le seul sur le coup. Les deux clubs de Glasgow, les Rangers et le Celtic, mais aussi Augsbourg, le PSV Eindhoven, Toulouse et Metz ont tous contacté l’agent du joueur pour signifier leur intérêt. Monaco n’est pas spécialement disposé à le laisser filer sous forme de prêt et réclame plutôt un transfert. Quant au joueur, il choisira le projet sportif qui lui apportera un maximum de temps de jeu.