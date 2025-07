Mercato : l’OL fait une grosse annonce sur Malick Fofana

Cet été, l’Olympique Lyonnais a décidé de lancer une grande lessive. Les pensionnaires du Groupama Stadium ont d’ailleurs activé le mode dégraissage, eux qui se sont déjà séparés de plusieurs joueurs, dont certains titulaires comme Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou encore Lucas Perri. Duje Caleta-Car va, lui, rejoindre rapidement la Real Sociedad sous la forme d’un prêt. Et les Gones vont encore vendre quelques joueurs comme l’a avoué Matthieu Louis-Jean à nos confrères du Progrès ce jeudi.

En effet, il a expliqué que les pensionnaires du Groupama Stadium devaient absolument baisser la masse salariale, raison d’ailleurs pour laquelle il leur a été impossible de prolonger Alexandre Lacazette. Ils ont également dû vendre les éléments les plus courtisés, comme Rayan Cherki ou Lucas Perri qui ont respectivement rejoint Manchester City et Leeds. Le dirigeant rhodanien a d’ailleurs expliqué que l’OL veut boucler des arrivées mais que d’autres départs ne sont pas à exclure d’ici à la fin de l’été 2025.

Des ventes sont encore prévues

«Entre Rayan (Cherki) et Lucas (Perri), Adryelson, Jordan Veretout, Duje (Caleta-Car) probablement dans les prochaines heures, on a déjà fait une bonne partie. Il en manque encore un petit peu, mais il reste encore un mois de marché. Maintenant on va se positionner aussi sur les arrivées», a confirmé le dirigeant lyonnais avant d’en dire plus sur le cas de Malick Fofana. En effet, le Belge âgé de 20 ans possède la plus grosse valeur marchande actuelle de la formation de Paulo Fonseca. Si le site spécialisé transfermarkt a fixé sa valeur à 30 M€, son prix devrait être bien plus élevé en cas de vente.

L’OL attend au moins 40 M€ pour le joueur recruté à La Gantoise. Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille s’est penché sur son cas. Fofana a été inclus dans leur short-list comme expliqué par nos soins, mais la priorité a toujours été Igor Paixao, qui est arrivé ce jeudi. Du côté de l’Angleterre, Everton est entré dans la course récemment. L’Equipe a même parlé d’une proposition de 36 M€ de la part des Toffees, qui ont échangé avec le joueur. Mais ce dernier prend le temps de la réflexion, d’autant qu’il n’est pas contre rester une année de plus entre Rhône et Saône comme nous vous avons expliqué.

Malick Fofana pourrait rester mais…

En cas de départ, Malick Fofana privilégie dans l’idéal un club qui évolue en Ligue des Champions. Le marché pourrait s’ouvrir pour lui un peu plus durant le mois d’août. Un temps dans le viseur du Bayern Munich, qui vient de signer Luis Diaz, il est aussi suivi par Liverpool, qui doit compenser la perte du Colombien sans compter la disparition tragique de Diogo Jota. Chelsea a aussi été cité comme un point de chute potentiel par la presse anglaise. Des pistes qui collent un peu plus à ce qu’aimerait le footballeur de 20 ans en cas de départ de Lyon. Mais d’après Matthieu Louis-Jean, le Belge de 20 ans n’est pas encore assuré de s’en aller.

«On s’est engagé sur un certain nombre de ventes. Ce n’est pas certain que ce soit Malick (Fofana). Le problème avec Malick, c’est que c’est un excellent joueur, donc il est clair que l’on va être attaqué maintenant, demain, dans six mois, dans un an. Après, on décidera en fonction des offres qui arrivent. Maintenant, voilà, on a un deal de ventes acté auprès de la DNCG. Le nom des joueurs n’est pas important pour moi. Ce qui est important, c’est d’avoir l’équipe la plus compétitive possible pour le début de saison.» Malick Fofana pourrait donc rester à l’OL, qui anticipe malgré tout puisque des joueurs offensifs sont encore attendus cet été.