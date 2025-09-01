Le message d’adieu émouvant de Georges Mikautadze aux supporters de l’OL

Georges Mikautadze était certainement l’un des joueurs de l’Olympique Lyonnais les plus appréciés par les fans. En partance pour Villarreal dans le cadre d’un transfert à hauteur de 30 millions d’euros, le buteur géorgien a eu droit à un dernier clapping avec ses futurs ex-coéquipiers et les supporters, à la suite de la victoire des Lyonnais contre l’OM (1-0) dimanche soir en Ligue 1. Ce lundi, celui qui a inscrit 18 buts et délivré 11 passes décisives en 49 matchs avec l’équipe rhodanienne a publié une vidéo d’adieu à tout l’OL sur son compte Instagram, où on le voit d’abord en larmes en quittant le Groupama Stadium en voiture, avant de s’asseoir et d’adresser un dernier message aux supporters.

La suite après cette publicité

«Je voulais vous parler à vous, les supporters lyonnais. Je vais quitter le club, comme vous le savez. C’était mon rêve d’enfant, quand j’étais plus jeune, de devenir joueur professionnel à Lyon. J’ai eu cette opportunité l’année dernière, en été, et quand je l’ai eue, j’ai tout de suite saisi cette chance-là. Cette ville, c’est tout pour moi : c’est là où j’ai grandi, là où j’ai ma famille, mes amis. Partir, ce n’est pas simple, mais on sait que le club passe avant tout. Donc voilà, j’aimerais remercier toutes les personnes que j’ai côtoyées pendant mon passage à l’Olympique Lyonnais : que ce soit les joueurs, l’ancien staff, le nouveau staff qui est arrivé aussi, les gens de l’ombre bien sûr, les kinés… J’ai vraiment pas envie d’oublier qui que ce soit. J’espère qu’un jour je reviendrai pour marquer, enfin, pourquoi pas, ma vraie histoire avec Lyon. Et puis ce que je retiens aussi de mon passage à Lyon, c’est l’amour que vous m’avez donné.»