Auxerre annonce deux départs

Par Matthieu Margueritte
Ado Onaiwu @Maxppp

Auxerre vient de se séparer de deux éléments. Le club de l’Yonne a prêté son attaquant Theo Bair à Lausanne-Sport et a vendu l’attaquant japonais Ado Onaiwu en deuxième division allemande, du côté FC Magdebourg.

AJ Auxerre
✍️ Theo Bair prêté à Lausanne-Sport 🇨🇭

L’AJA et le FC Lausanne-Sport ont trouvé un accord pour le prêt, avec option d’achat, de l'attaquant canadien.

Theo, l’ensemble du club te souhaite une excellente saison dans le championnat suisse ! 💪

#TeamAJA
«Theo Bair prêté à Lausanne-Sport. L’AJA et le FC Lausanne-Sport ont trouvé un accord pour le prêt, avec option d’achat, de l’attaquant canadien. Theo, l’ensemble du club te souhaite une excellente saison dans le championnat suisse ! Merci Ado. L’attaquant de 29 ans, premier Japonais à porter le maillot de notre club, s’est engagé avec le 1. FC Magdebourg, en Allemagne. Pour tes buts et ta gentillesse en dehors des terrains, merci Ado ! On te souhaite le meilleur pour la suite», peut-on lire dans les communiqués publiés par l’AJA.

