L’OGC Nice enregistre le milieu de terrain Charles Vanhoutte

Un nouveau renfort du côté de l’OGC Nice. Dans l’obligation de recruter après son début de saison très compliqué, le club azuréen enregistre l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain Charles Vanhoutte, qui arrive en provenance de l’Union Saint-Gilloise.

Un milieu de terrain jugé «plutôt défensif, d’équilibre, doté d’une maîtrise technique et bon frappeur de coups de pied arrêtés, avec un état d’esprit incroyable», précise le GYM. Formé au Cercle Bruges, également passé par le club de Tubize, l’international belge s’apprête à connaître sa première expérience en France.