Menu Rechercher
Commenter 6
Officiel Ligue 1

L’OGC Nice enregistre le milieu de terrain Charles Vanhoutte

Par Samuel Zemour
1 min.
Le maillot de l'OGC Nice @Maxppp

Un nouveau renfort du côté de l’OGC Nice. Dans l’obligation de recruter après son début de saison très compliqué, le club azuréen enregistre l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain Charles Vanhoutte, qui arrive en provenance de l’Union Saint-Gilloise.

La suite après cette publicité
OGC Nice
Bienvenue dans le centre de notre monde, Charles. 🎨
Voir sur X

Un milieu de terrain jugé «plutôt défensif, d’équilibre, doté d’une maîtrise technique et bon frappeur de coups de pied arrêtés, avec un état d’esprit incroyable», précise le GYM. Formé au Cercle Bruges, également passé par le club de Tubize, l’international belge s’apprête à connaître sa première expérience en France.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
R. Union SG
Nice
Charles Vanhoutte

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
R. Union SG Logo Union Saint-Gilloise
Nice Logo OGC Nice
Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier