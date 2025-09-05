Menu Rechercher
EdF Espoirs : Mohamed Kader Meïté forfait

Par Josué Cassé
Après Jérémy Jacquet et Djaoui Cissé, un troisième joueur rennais vient de déclarer forfait pour la fin du rassemblement de l’équipe de France Espoirs. En effet, Mohamed Kader Meïté, victime d’une douleur à la cuisse gauche, a déclaré forfait.

Après le report du match face au Luxembourg, les Bleuets affronteront la Serbie, lundi (21 heures) à Lorient. La Fédération française de football a, de son côté, assuré qu’il ne serait pas remplacé.

