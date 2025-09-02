Nice : Florian Maurice répond cash sur Jonathan Clauss

Jonathan Clauss est finalement resté à Nice. Courtisé par le Bayer Leverkusen pour remplacer Jeremie Frimpong, le latéral droit souhaitait rejoindre le club allemand, seulement les deux directions ne se sont jamais entendues sur le prix du transfert. Le Gym a voulu profiter des grosses rentrées d’argent sur ce mercato du B04 (Wirtz notamment) en réclamant 20 M€ pour un joueur âgé de 32 ans et en fin de contrat dans un an. Bien sûr, le Bayer a refusé et a fini par recruter Lucas Vázquez, ancien du Real Madrid qui avait l’avantage d’être libre. L’international français se voyait déjà partir, d’autant que selon nos informations, il s’était mis d’accord sur les termes d’un contrat. L’affaire n’est jamais allée au bout et les Aiglons doivent maintenant gérer un joueur un peu en mal-être.

« Des discussions ont été menées et ne sont pas allées au bout, revient Florian Maurice dans L’Équipe. Il est sous contrat. On l’a sorti d’un loft à Marseille l’année dernière. L’idée n’était absolument pas de s’en séparer. Pour nous, c’est quelqu’un d’important. Je peux comprendre qu’il soit attiré par un club, mais on doit aussi défendre nos intérêts. Oui, on avait ouvert une porte en lui disant : "voilà, selon ce qui peut arriver, potentiellement, tu pourras t’en aller". Mais à partir du moment où on est trop loin d’un accord, c’est impossible. Quel message on aurait envoyé en perdant aussi Jonathan Clauss ? » Le directeur sportif reconnaît que la situation n’est pas évidente et mise sur l’expérience de Clauss pour se relever. « Maintenant, à lui d’être en capacité de se dire : "je suis joueur de Nice et je me dois d’être performant à nouveau". Et c’est à nous de l’aider en ce sens. »