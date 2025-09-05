Vidéo : la belle ouverture du score de Michael Olise contre l’Ukraine

C’est la rentrée pour les Bleus. Après avoir échoué en Ligue des Nations, l’équipe de France va devoir se montrer sérieuse contre l’Ukraine, en ouverture des phases de qualifications, pour valider son billet vers le Mondial 2026 en Amérique du Nord. Pour ce premier match, les Bleus ont rapidement ouvert le score en dix minutes de jeu.

Dans une belle action collective, Michael Olise pouvait trouver Bradley Barcola sur la gauche de la défense ukrainienne. L’ailier du Paris Saint-Germain pouvait ensuite pénétrer dans la surface adverse avant de temporiser et de servir en retrait Olise, buteur d’un tir du pied gauche bien placé dans le petit filet de d’Anatoliy Trubin.