Menu Rechercher
Commenter
Eliminatoires CM - Europe

Vidéo : la belle ouverture du score de Michael Olise contre l’Ukraine

Par Samuel Zemour
1 min.
Michael Olise en bleu @Maxppp
Ukraine 0-1 France

C’est la rentrée pour les Bleus. Après avoir échoué en Ligue des Nations, l’équipe de France va devoir se montrer sérieuse contre l’Ukraine, en ouverture des phases de qualifications, pour valider son billet vers le Mondial 2026 en Amérique du Nord. Pour ce premier match, les Bleus ont rapidement ouvert le score en dix minutes de jeu.

La suite après cette publicité
TF1
🇺🇦Ukraine 0 - 1 France 🇫🇷 #UKRFRA

BUUUUUT !

Les Bleus ouvrent le score, grâce à Michael Olise, parfaitement servi par Bradley Barcola.

Le match à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus :
Voir sur X

Dans une belle action collective, Michael Olise pouvait trouver Bradley Barcola sur la gauche de la défense ukrainienne. L’ailier du Paris Saint-Germain pouvait ensuite pénétrer dans la surface adverse avant de temporiser et de servir en retrait Olise, buteur d’un tir du pied gauche bien placé dans le petit filet de d’Anatoliy Trubin.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Ukraine
Michael Olise

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Ukraine Flag Ukraine
Michael Olise Michael Olise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier