Ligue 1

OL : les mots d’adieu de Georges Mikautadze après l’Olympico

Par Aurélien Macedo
1 min.
Georges Mikautadze @Maxppp
Lyon 1-0 Marseille

C’était le grand absent de l’Olympico. En instance de départ pour Villarreal, le buteur géorgien Georges Mikautadze va quitter l’Olympique Lyonnais en cette fin de mercato. Laissé de côté pour ce match afin de ne pas perturber les négociations, l’attaquant aura manqué aux Gones.

En difficulté pour conclure face à l’Olympique de Marseille, l’OL aura finalement gagné 1-0 en fin de match sur un but contre son camp de Leonardo Balerdi. Après le match, Georges Mikautadze a fait ses adieux au public en concluant ainsi : «merci pour tout l’amour que vous m’avez donné et allez l’OL»

Pub. le - MAJ le
