L’Atalanta s’offre Yunus Musah

Joli renfort au milieu de terrain pour l’Atalanta. Le club de Bergame est allé piocher chez son voisin de l’AC Milan pour renforcer son entrejeu avec l’Américain Yunus Musah. Le joueur de 22 ans arrive en prêt.

«L’Atalanta BC annonce avoir acquis de l’AC Milan - en prêt jusqu’au 30 juin 2026, avec une option d’acquisition permanente - les droits sur les performances du polyvalent milieu de terrain new-yorkais de 22 ans Yunus Musah, qui compte déjà plus de 150 apparitions entre la Serie A et la Liga espagnole et a déjà participé à la Ligue des champions et à la Ligue Europa», peut-on lire dans un communiqué.