OL : un indésirable proche de la sortie

Alors que l’Olympique Lyonnais s’active dans le rayon des arrivées, le club rhodanien est aussi actif dans le sens des départs. Alors que celui de Georges Mikautadze à Villarreal sera bientôt officialisé, un autre joueur s’apprête à quitter l’OL, en la personne de Paul Akouokou

Le milieu ivoirien de 27 ans, qui n’a plus joué avec Lyon depuis la double confrontation contre Manchester United en Ligue Europa la saison passée, n’entre plus dans les plans de Paulo Foncesca. Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien joueur du Real Betis va retrouver l’Espagne et signer en prêt à Saragosse pour une saison, d’après L’Équipe. De quoi permettre à l’OL d’économiser son salaire.

