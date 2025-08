Amical : match nul entre le Stade Rennais et la Real Sociedad

Il y a double confrontation entre la Real Sociedad et le Stade Rennais aujourd’hui. On ne parle pas d’un aller-retour en coupe d’Europe mais bien de deux matchs amicaux le même jour, le premier à 11h vient de se terminer sur un score nul et vierge (0-0). La rencontre fut plutôt équilibrée.

Il s’agissait là d’un premier vrai test pour les Brétiliens, auteurs d’un second match nul consécutif dans cette pré-saison, après avoir été tenus en échec par le Stade Briochin le 10 juillet (1-1). La seconde opposition face aux Basques aura lieu en fin d’après-midi à 18h.