Euro (F) : Jean-Michel Aulas revient sur l’élimination des Bleues

Jean-Michel Aulas, ancien président de l’Olympique Lyonnais et aujourd’hui vice-président de la Fédération française de football en charge du football féminin, n’a pas caché sa déception après l’élimination des Bleues aux tirs au but en quarts de finale de l’Euro. Face à l’Allemagne, l’équipe de France a une nouvelle fois échoué à franchir un cap, malgré une nette domination dans le jeu, une supériorité numérique et une ouverture du score rapide.

«Il y a eu un manque d’humilité après un bon début de tournoi», regrette Aulas, pointant du doigt une forme de suffisance et une incapacité récurrente à concrétiser dans les grands rendez-vous. Il souligne également les difficultés face à un bloc bas regroupé et l’inefficacité chronique lors des séances de tirs au but, s’interrogeant sur certaines attitudes observées durant l’exercice. «L’envie de gagner était supérieure chez les Allemandes», affirme-t-il, lucide au micro de L’Équipe. S’il renouvelle sa confiance envers le sélectionneur Laurent Bonadei, Aulas estime néanmoins qu’une analyse approfondie s’impose. Il souhaite un débriefing complet avec le staff pour comprendre comment transformer les qualités entrevues en début de compétition en résultats durables. Malgré la déception, il reste convaincu du potentiel du groupe et estime que les joueuses tricolores sont proches de décrocher enfin un titre majeur.