Real Madrid : Rodrygo botte en touche concernant Arsenal

La Coupe du Monde des Clubs s’est terminée de la pire des manières pour le Real Madrid, humilié par le PSG en demi-finale de la compétition (4-0), et pour son ailier brésilien Rodrygo, qui aura eu très peu de temps de jeu aux États-Unis (une titularisation lors du match d’ouverture face à Al-Hilal, 25 minutes contre Salzbourg, 5 face à Dortmund et resté sur le banc contre les Parisiens, la Juventus et Pachuca). De quoi réveiller l’intérêt de plusieurs clubs souhaitant s’offrir le joueur de 24 ans.

Arsenal semble être l’écurie qui suit Rodrygo avec le plus d’attention depuis plusieurs semaines. Interrogé par un fan pendant ses vacances à New York, l’international auriverde a esquivé la question en continuant simplement de poser pour des photos, comme le montre une vidéo TikTok. Rodrygo n’est pas là pour alimenter les rumeurs.