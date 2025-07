Le Real Madrid s’offre le retour d’Alvaro Carreras

Nouveau renfort de poids en défense pour le Real Madrid. Le club espagnol qui va accueillir Xabi Alonso comme nouvel entraîneur a déjà bien commencé les grandes manœuvres. Après avoir recruté Dean Huijsen en provenance de Bournemouth et alors que l’arrivée de Trent Alexander-Arnold en provenance de Liverpool est actée, le Real Madrid a décidé de renforcer le flanc gauche de sa défense en misant sur Alvaro Carreras.

La suite après cette publicité

Formé au Real Madrid entre 2017 et 2020 avant de partir à Manchester United, le latéral gauche espagnol a écumé les prêts. Que ce soit à Preston North End, Grenade ou encore Benfica en janvier 2024. Conservé contré 6 millions d’euros à l’été 2024 par les Aguias, il vient cette fois d’être vendu aux Merengues contre 60 millions d’euros.

Alvaro Carreras rentre au bercail

Déterminant cette saison avec Benfica de par son activité incessante, l’international U21 espagnol compte 49 apparitions avec le club portugais pour 4 buts et 5 offrandes. De solides références pour le natif de Ferrol qui peut parfaitement évoluer comme latéral gauche, défenseur central axial gauche ou encore piston gauche. Une polyvalence qui plaira à Xabi Alonso.

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid CF et le Sport Lisboa e Benfica ont trouvé un accord pour le transfert d’Álvaro Carreras, qui restera lié à notre club pour les six prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2031. Álvaro Carreras s’est formé à l’académie des jeunes du Real Madrid, où il a joué entre 2017 et 2020 dans les catégories cadets et jeunes». peut-on lire dans un communiqué de la Casa Blanca pour annoncer son arrivée.