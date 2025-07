Real Madrid : Xabi Alonso climatisé pour une recrue à 100 M€

Le Real Madrid a terminé sa saison 2024-25. Et quelle saison ! Celle-ci a commencé avec l’arrivée de Kylian Mbappé, le joueur tant désiré par Florentino Pérez. Endrick, le joyau brésilien, a aussi intégré les rangs de l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Onze mois plus tard, le Mister n’est plus sur le banc madrilène, lui qui a été remplacé par Xabi Alonso. Luka Modric est parti, Lucas Vazquez va en faire de même et Rodrygo n’est plus le bienvenu. En ce qui concerne les arrivées, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont mis la main sur Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen.

Le recrutement d’un milieu divise en interne

Les deux défenseurs étaient du voyage aux Etats-Unis pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Les Merengues auraient bien aimé compter aussi sur Alvaro Carreras, la priorité au poste de latéral gauche. Mais les négociations avec Benfica ont duré et finalement, l’ancien de la Casa Blanca est arrivé hier contre un chèque de 50 M€. Un renfort qui fera du bien sur le couloir gauche, même si Fran Garcia a marqué des points aux yeux du staff durant le tournoi aux Etats-Unis et que Ferland Mendy compte rester comme révélé par nos soins vendredi.

Ce jour-là, la Cadena SER a dévoilé que Xabi Alonso a été convaincu lors de la Coupe du Monde des Clubs de recruter un milieu de terrain, plutôt défensif. Aucun nom n’avait filtré. Mais la radio espagnole a assuré que l’ancien coach du Bayer Leverkusen a fait savoir à sa direction qu’il veut un autre spécialiste du poste. Ce, même s’il a apprécié le travail d’Aurélien Tchouameni. Ce mardi, la Cadena SER fait de nouvelles révélations sur le sujet. « La question du célèbre milieu axial est un débat interne», explique le journaliste Anton Meana sur les ondes de la radio espagnole.

Florentino Pérez ne veut pas passer à la caisse

Il poursuit : « il y a des gens au sein du club, qui sont avec Xabi Alonso, et qui pensent qu’un milieu spécifique est nécessaire pour construire le jeu et donner au club un peu plus de liberté de mouvement, indépendamment de ce que Dean Huijsen fait en défense. Mais Florentino Pérez a été très clair dès le départ. Il ne veut pas payer 100 millions d’euros pour un milieu axial qui, selon lui, n’en vaut pas la peine.» Le boss de la Casa Blanca, qui rêve de Rodri (Manchester City), a dit non à son coach cet été. Il estime qu’il n’y a pas de joueur qui corresponde à ce qu’il souhaite. La Cadena SER conclut en précisant que les Madrilènes ont interrompu leurs recherches pour ce poste-là.

«Pour l’instant, c’est en suspens. Certes, ils continuent d’étudier le marché, mais il n’y a rien. L’opération défenseur central a également été reportée jusqu’à l’été prochain.» Pour ce poste-là, c’est le roc de Liverpool, Ibrahima Konaté, qui est en pole. Il sera libre dans un an et le Real Madrid aimerait le récupérer sans payer d’indemnités de transfert. Pérez et ses équipes ne comptent pas mettre la main au porte-monnaie cet été pour un défenseur et surtout un milieu, malgré les demandes de Xabi Alonso. Comme Ancelotti il y a un an, le coach madrilène va devoir faire avec ce qu’il a sous la main. À moins qu’un départ de Rodrygo permette de financer le recrutement d’un milieu.