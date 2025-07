Un joueur de la Kings League va signer au Mans !

C’est l’une des belles histoires de l’été. William Harhouz, qui s’est mis en valeur en juin dernier lors de la Kings League avec l’équipe Foot2Rue entraînée par Samir Nasri et dirigée par Aminematué (3 buts - 2 passes décisives en 4 matches), va s’engager au Mans, nouveau pensionnaire de Ligue 2.

L’attaquant de 25 ans, qui a réalisé une très belle saison en National 3 du côté de l’US Lusitanos (avec 11 buts et 8 passes décisives) où il a activement participé à la montée en N2 du club francilien, a été mis à l’essai du côté du club sarthois qui l’a testé en amical face à l’UNFP FC durant 45 minutes samedi. Une performance remarquée qui a convaincu Le Mans de lui offrir un premier contrat pro d’un an plus un an en option.