Amicaux : Le Mans FC s’impose face au Havre, Lorient accroche Osasuna

Deux mois et deux jours après leur maintien miraculeux décroché face à Strasbourg en L1 (2-3), les Havrais retrouvaient les pelouses cet après-midi face au Mans FC. Une simple rencontre de préparation et de remise en train, avant d’enchaîner un marathon de trois autres matchs face à trois formations de Ligue 1 dans les jours à venir (Angers, Brest, Paris FC). Il y a donc peu d’enseignements à tirer de cette défaite subie face au club sarthois (0-1), promu en Ligue 2 cette saison. L’unique but de la rencontre a été marqué par Alexandre Lauray, trouvé en retrait par la nouvelle recrue mancelle, Jean Vercruysse (11e). Les Havrais auraient pu égaliser en première période sans un très bon Kocik dans les cages sang et or.

A la pause, Didier Digard et Patrick Videira avaient fait le choix de remodeler presque intégralement leur onze, mais aucune des deux formations n’a été en mesure de trouver le chemin des filets. Pour Le Mans, ce succès - en dépit de son enjeu insignifiant - face à une formation de Ligue 1 reste quand même une bonne nouvelle, à environ trois semaines de la reprise du championnat de L2. Les Sarthois affronteront encore QRM, Fleury-Mérogis et Caen d’ici là. En parallèle, Lorient, qui vient de monter en L1, a accroché cet après-midi Osasuna grâce à un but de Formose Mendy (74e). Les Merlus défieront encore Guingamp, Swansea et Angers dans les jours à venir.