Amical : Arsenal battu par Tottenham pour la première de Gyokeres

Arsenal disputait le 3e match de sa préparation estivale en Asie et a connu sa première défaite. Après ses victoires contre l’AC Milan (1-0) et Newcastle (3-2), les Gunners ont cette fois perdu contre… Tottenham (1-0). Ce premier derby de l’histoire hors d’Angleterre retiendra que ce fut également la première de Viktor Gyokeres avec son nouveau maillot.

La suite après cette publicité

Recrue star de l’été, le Suédois a démarré sur le banc et a pu admirer le seul but du match inscrit par Pape Matar Sarr, un splendide lob de plus de 40 mètres. Le Sénégalais a profité de la sortie de Raya et de la prise de risque de Lewis-Skelly pour marquer juste avant la pause (45e). Malgré l’entrée de Gyokeres dans le dernier quart et de la légère domination d’Arsenal, les Spurs ont bien fini par l’emporter.