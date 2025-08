Stuttgart veut sauver un joueur d’Arsenal peu utilisé

Fábio Vieira vers la sortie cet été ? Stuttgart s’intéresse de près au milieu offensif de 25 ans et a déjà entamé des discussions avec Arsenal en vue d’un transfert définitif, rapporte The Athletic. Aucun accord n’a encore été trouvé, mais les négociations se poursuivent, les Gunners espérant récupérer une somme conséquente pour un joueur recruté à l’été 2022 contre 35 millions d’euros, plus 5 millions de bonus.

Formé au FC Porto, l’international Espoirs portugais (25 sélections, 14 buts) ne s’est jamais imposé durablement en Premier League, avec seulement cinq titularisations en deux saisons. Son manque de temps de jeu à Londres l’a poussé à retrouver son ancien club en prêt en 2024-2025, où il a réalisé une saison complète (45 matchs, 5 buts, 6 passes décisives).