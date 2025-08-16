Lens : Florian Thauvin signe son retour en Ligue 1 contre l’OL

Attendu, le retour de Florian Thauvin sur les pelouses de Ligue 1 a bien eu lieu ce samedi. Une semaine après avoir effectué ses débuts sous le maillot de Lens en préparation, contre Leipzig (il avait délivré une passe décisive), le champion du monde 2018 a connu ses premières minutes à Bollaert.

La suite après cette publicité

Remplaçant au coup d’envoi du choc face à l’OL, probablement pour des raisons d’ordre physique, l’international tricolore est entré juste avant l’heure de jeu à la place du jeune Rayan Fofana. Sur ses premières prises de balle, il a d’ailleurs montré qu’il était en jambe. Lens court toujours derrière le score, néanmoins (0-1).