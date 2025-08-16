AS Monaco - Le Havre : les compositions officielles

La première journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi. L’AS Monaco reçoit Le Havre au Stade Louis II à 19h. Les Monégasques s’organisent en 4-2-3-1 avec Hradecky aux cages. Teze, Dier, Mawissa et Henrique composent la défense. Camara et Zakaria sont placés au milieu du terrain. Akliouche, Minamino et Golovin vont épauler Biereth qui est placé à la pointe de l’attaque.

La suite après cette publicité

Le Havre s’organise également en 4-2-3-1 avec Diaw aux cages. Sangante, Youté, Lloris et Zouaoui sont placés en défense. Ndiaye et Seko composent l’entrejeu du HAC. Soumaré sera à la pointe de l’attaque devant Namli, Kechta et Ebonog.

Les compositions

AS Monaco: Hradecky - Teze, Dier, Mawissa, Henrique - Camara, Zakaria - Akliouche, Minamino, Golovin - Biereth

La suite après cette publicité

Le Havre: Diaw - Sangante, Lloris, Youté, Zouaoui - Ndiaye, Seko - Namli, Kechta, Ebonog - Soumaré

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+