Bayern : l’agent de Nick Woltemade extermine les dirigeants de Stuttgart

Après avoir recruté Luis Diaz, le Bayern Munich cherche un nouveau renfort offensif. Le club allemand a notamment ciblé Nick Woltemade (23 ans) qui sort d’une grosse saison avec Stuttgart avec qui il a remporté la Coupe d’Allemagne tout en affolant les compteurs avec 17 buts et 10 passes décisives en 33 matches. Malgré des approches concrètes du Bayern Munich, Stuttgart continue de verrouiller l’opération. Ce qui a poussé l’agent du joueur, Danny Bachmann est sorti de ses gonds dans un entretien pour l’agence de presse allemande DPA.

«En mars 2024, et plus récemment à la mi-juin, le VfB s’est clairement engagé à adopter une approche axée sur les solutions dès que la prochaine étape de sa carrière sera possible. Pour un international allemand ambitieux, un transfert chez le champion d’Allemagne, qui est un participant régulier à la Ligue des champions représente une opportunité exceptionnelle. La solution demandée par M. Wehrle (président de Stuttgart ndlr) cette semaine, dans le cadre d’un délai discutable, a été livrée aujourd’hui sous la forme d’un package complet de la part de la partie intéressée et du côté du joueur, s’élevant à plus de 60 millions € plus un pourcentage à la revente. La réponse du conseil de surveillance est un montant irréaliste de 75 millions € pour un joueur qui a rejoint l’équipe gratuitement et dont le salaire se situe dans la seconde partie de ceux de l’équipe», a-t-il déclaré.