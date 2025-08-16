RC Lens : Paul Pogba et Olivier Giroud ont influencé Florian Thauvin

Il est de retour en France. Quatre après son départ de l’OM vers les Tigres, Florian Thauvin a signé au RC Lens cet été après une expérience enrichissante du côté de l’Udinese. Une arrivée significative pour la Ligue 1 qui a enrôlé donc trois champions du monde 2018 cet été avec l’ancien Marseillais, Paul Pogba et Olivier Giroud. Interrogé par BeIN Sports, l’attaquant de 32 ans a expliqué que l’arrivée de ses deux anciens coéquipiers avec les Bleus en France avait eu une incidence sur sa décision de rejoindre Lens :

«J’échange parfois avec Paul et Olivier. Je n’ai pas eu Paul depuis mon arrivée à Lens. C’est un signal fort de les voir en Ligue 1. Je suis honnête, leurs choix a joué dans ma réflexion. Je pense que ça fait plaisir aux Français de revoir des champions du monde dans leur championnat. Ça fera également agrandir la qualité de notre championnat. Je suis très attaché à mon championnat, ça m’avait manqué.»