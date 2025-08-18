Naples : Romelu Lukaku gravement blessé !

Mauvaise nouvelle pour Naples et Antonio Conte : Romelu Lukaku sera indisponible plusieurs mois après avoir subi une grave blessure musculaire. L’attaquant belge souffre en effet d’une lésion de haut grade du droit fémoral de la cuisse gauche, contractée lors du match contre l’Olympiacos. Selon le communiqué officiel du club, des examens approfondis réalisés à l’hôpital Pineta Grande ont confirmé la gravité de la blessure, qui nécessitera une longue période de récupération.

Le joueur a déjà entamé un programme de rééducation, mais devra également passer par une consultation chirurgicale afin d’accélérer sa guérison et de prévenir toute rechute. Son absence est estimée jusqu’au mois de novembre voire même fin décembre. Une véritable perte pour l’équipe napolitaine qui comptait sur lui pour le début de saison. Antonio Conte devra trouver rapidement des solutions offensives dans les dernières semaines du mercato pour pallier ce forfait de taille.