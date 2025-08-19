Menu Rechercher
Joselu juge la saison de Kylian Mbappé au Real Madrid

Joselu @Maxppp

Joueur du Real Madrid lors de la saison 2023-2024, Joselu avait inscrit 19 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues, bon nombre de ses réalisations ayant d’ailleurs offert des points et des victoires précieuses aux Merengues. Aujourd’hui à Al-Gharafa, au Qatar, l’avant-centre espagnol de 35 ans a accordé un entretien exclusif au journal Marca, dans lequel il s’est notamment exprimé sur le Français Kylian Mbappé, qui l’a numériquement remplacé à l’été 2024.

«C’est le Soulier d’or, mais au Real Madrid, on te juge aussi sur les titres remportés, non ? C’est un buteur né, avec des qualités exceptionnelles, mais le Ballon d’Or est aussi lié aux trophées que tu gagnes durant l’année. Les supporters l’exigent, le club l’exige, le football l’exige. Cette année, maintenant qu’il est bien adapté, j’espère que plus de titres viendront, pour le club et pour lui», a déclaré le joueur formé au Real Madrid.

