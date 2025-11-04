Youth League : Monaco colle 7 buts à Bodø/Glimt et s’impose

Ce soir à 21 heures, l’AS Monaco va défier le FK Bodø/Glimt en Ligue des Champions. Mais avant cette rencontre, les équipes U19 des deux clubs se sont affrontées en Youth League, la C1 de la catégorie. L’écurie princière n’a fait qu’une bouchée de la formation norvégienne.

En effet, Monaco s’est imposé sur le score de 7 à 0. Les buteurs de la rencontre sont Tincres (40e sp, 7e’, 74e), Chukwuani (43e, 54e), Ajroud (80e) et Dodo (87e). Il faut noter que l’ASM aurait pu inscrire un huitième but, mais Tincres a manqué un pénalty et que Mokabakila a été exclu en fin de match après avoir reçu un deuxième carton jaune. C’est la première victoire de Monaco dans la compétition cette saison.