LdC : Pep Guardiola prend une décision inédite

Par Dahbia Hattabi
Mercredi soir, Manchester City va retrouver le Borussia Dortmund en Ligue des Champions à l’Etihad Stadium. A la veille de ce choc, Pep Guardiola a pris une décision étonnante. En effet, il a tout simplement décidé d’annuler la séance d’entraînement, qui est généralement ouverte 15 minutes aux médias.

Il souhaite que ses joueurs bénéficient d’un jour de repos en plus avant d’affronter les Marsupiaux. Une mesure sans précédent à City selon le Manchester Evening News, qui précise que les Skyblues se retrouveront donc demain à quelques heures du match. Le média anglais ajoute que City ne risque pas de sanction de la part de l’UEFA après sa décision plutôt inédite. En conférence de presse, Guardiola a expliqué son choix : «on s’entraînera demain matin. Je l’ai déjà fait quelques fois. Pas souvent, mais parfois je préfère ça. Ce fut un match tellement exigeant contre Bournemouth.» Le message est passé.

