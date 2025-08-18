Naples a une liste de 5 attaquants pour remplacer Romelu Lukaku

Romelu Lukaku traverse un véritable coup dur en ce début de saison. L’attaquant belge du Napoli a en effet contracté une grave blessure lors du match amical face à l’Olympiakos, une déchirure importante du muscle droit fémoral de la cuisse gauche. Les examens réalisés à l’hôpital Pineta Grande ont confirmé la sévérité de la lésion, obligeant le joueur à entamer immédiatement un protocole de rééducation strict, sous la surveillance constante du staff médical. Le club a par ailleurs indiqué qu’une consultation chirurgicale était prévue dans les prochains jours, laissant planer le doute sur une possible opération qui prolongerait encore davantage son absence. Si la durée exacte de son indisponibilité reste à définir, les premières estimations évoquent un retour seulement à la fin de l’année, voire plus tard en cas de complication, un scénario qui représenterait un coup dur aussi bien pour Antonio Conte que pour les ambitions sportives du Napoli.

Lundi après-midi, une réunion d’urgence a été organisée entre Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis et Giovanni Manna afin de décider de la marche à suivre après la grave blessure de Romelu Lukaku. Le débat principal portait sur deux options stratégiques : exclure le Belge de la liste officielle pour libérer une place et recruter un attaquant d’envergure, ou le conserver tout en se concentrant sur l’arrivée d’un jeune attaquant prometteur. Néanmoins, l’heure n’est pas à la panique et cette réunion entre les têtes pensantes des Partenopei ont aussi permis de réitérer la confiance partagée et renouvelée sur la recrue Lorenzo Lucca, mais aussi Noa Lang et David Neres. Quoi qu’il en soit, la direction napolitaine s’accorde sur un point : il est impératif de renforcer le secteur offensif.

Retour de la rumeur Sterling

Dans une situation qui aurait pu être catastrophique, le Napoli bénéficie néanmoins d’un avantage non négligeable, ayant travaillé tout l’été sur le marché des numéros 9 et disposant de plusieurs pistes concrètes pour remplacer l’international belge. Selon nos informations, sur le plan des cibles, Joshua Zirkzee demeure la priorité du club, mais la transaction s’annonce délicate en raison du coût élevé et de la résistance de Manchester United dans les discussions. En ce sens et d’après nos indiscrétions, la rumeur Raheem Sterling refait surface dans les couloirs de Castel Volturno. Eternel dossier en suspens, Naples serait prêt à relancer cette piste. Il y a quelques heures, la direction napolitaine a commencé à échanger des messages avec les mêmes intermédiaires qui ont permis à Manna de s’envoler pour Manchester en mai et de convaincre Kevin De Bruyne. Les dirigeants du Napoli comptent sur Chelsea pour diminuer le montant demandé de 25 millions.

Les Partenopei aimeraient un prêt avec une partie du salaire pris en charge compte tenu du contrat exorbitant en cours jusqu’en juin 2027 d’une valeur de 16,9 millions de livres sterling. En parallèle, Naples pense également à Nikola Krstović, en provenance de Lecce, avec qui des premiers contacts ont été établis via l’entourage du joueur. Artem Dovbyk, actuellement à l’AS Roma, pourrait aussi être disponible. Les Giallorossi cherchant à libérer des fonds pour finaliser d’autres recrues destinées à Gian Piero Gasperini. Enfin, Andrea Pinamonti représente une alternative solide, la piste étant déjà bien avancée grâce à des négociations entamées avec Sassuolo. L’ensemble de ces options montre que Naples explore activement plusieurs scénarios pour combler l’absence de Lukaku et maintenir sa compétitivité en attaque. Il n’y a pas de temps à perdre et la direction napolitaine en a bien conscience.