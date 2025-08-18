Naples pourrait exclure Romelu Lukaku pour la nouvelle saison !

Romelu Lukaku sera éloigné des terrains pour une période prolongée en raison d’une grave blessure contractée lors du match amical estival contre l’Olympiakos. L’attaquant belge souffre d’une déchirure importante du muscle droit fémoral de la cuisse gauche, une lésion qui nécessite un suivi médical rigoureux et un protocole de rééducation intensif. Selon le communiqué officiel du Napoli, le joueur a déjà passé une série de tests approfondis à l’hôpital Pineta Grande et a entamé immédiatement les premières étapes de sa rééducation. Le club a également précisé qu’une consultation chirurgicale est prévue, laissant ouverte la possibilité d’une intervention, ce qui pourrait prolonger encore son indisponibilité et impacter les plans sportifs et tactiques de l’équipe dirigée par Antonio Conte.

Les premières informations de la presse italienne sont plutôt inquiétantes pour les Partenopei. En effet, la star belge pourrait ainsi louper l’intégralité de la première saison et revenir qu’en 2026 : «Suite à sa blessure lors du match contre l’Olympiakos, Romelu Lukaku a subi des examens instrumentaux à l’hôpital Pineta Grande, qui ont révélé une lésion sévère du muscle droit fémoral de la cuisse gauche . Le joueur a déjà entamé sa rééducation et passera également une consultation chirurgicale», était-il écrit dans le communiqué officiel. Les conséquences sont donc graves : le Belge risque de manquer une grande partie de la première moitié de saison et pourrait ne pas revenir avant fin décembre. Cela pourrait représenter une indisponibilité pouvant aller jusqu’à trois mois et demi.

Lukaku exclu des listes ?

La blessure de Romelu Lukaku représente un véritable casse-tête pour Naples et pour Antonio Conte, qui comptait sur l’attaquant belge comme référence offensive principale. La durée d’indisponibilité, qui pourrait s’allonger en raison d’une éventuelle opération, oblige le club à revoir ses plans de recrutement. Avec Lorenzo Lucca déjà intégré dans l’effectif, les dirigeants cherchent un autre attaquant capable d’assurer une rotation immédiate. Le problème réside dans la gestion de la liste des joueurs « over », déjà quasiment complète, surtout si l’arrivée de Gutierrez est officialisée. Dans ce contexte et selon les informations de Sky Italia, la possibilité d’exclure Lukaku temporairement de la liste officielle prend de l’ampleur, car elle libérerait une place précieuse sans pénaliser le fonctionnement sportif immédiat de l’équipe.

Toutefois, le choix d’écarter Lukaku ne serait pas sans conséquences sportives et médiatiques. Le club pourrait aussi opter pour l’exclusion d’un autre joueur moins central dans le projet, afin de garder l’attaquant belge à disposition en vue d’un retour en deuxième partie de saison. Une alternative plus souple serait de miser sur l’arrivée d’un joueur « under », comme Diouf ou Juanlu, tous deux nés en 2003 et donc exemptés des contraintes de la liste « over ». Cette stratégie permettrait à Naples de renforcer son secteur offensif sans bouleverser l’équilibre de l’effectif, tout en gardant une porte ouverte à Lukaku pour un éventuel retour dès qu’il sera remis sur pied. En attendant, le temps presse au pied du Vésuve puisque cette information a fait l’effet d’une éruption à quelques jours du grand début de la nouvelle saison de Serie A.