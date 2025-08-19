Toulouse annonce le départ de Vincent Sierro

Capitaine du Toulouse FC depuis de nombreux mois, Vincent Sierro était un cadre des Violets. Arrivé en provenance des Young Boys de Berne en 2023, le milieu suisse de 29 ans a pourtant plié bagage ce mardi. Pisté depuis quelques semaines en Arabie saoudite, Sierro prend la direction d’Al-Shabab comme l’a indiqué le TFC dans un communiqué paru ce mardi :

La suite après cette publicité

«Le Toulouse Football Club annonce le départ de l’international suisse Vincent Sierro vers Al-Shabab en Arabie Saoudite. Arrivé en janvier 2023 en provenance des Young Boys de Berne, où il avait déjà conquis les cœurs des supporters suisses, Vincent Sierro a su s’imposer pour devenir une pièce maîtresse du TéFéCé. Expérimenté milieu de terrain, dès ses premières apparitions, il a séduit par sa qualité technique, son sens du jeu, et surtout, son attitude.» Il s’est engagé avec le club saoudien jusqu’en 2027.