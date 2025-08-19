Le Napoli recrute Miguel Gutiérrez

Le Napoli annonce l’arrivée officielle du latéral gauche espagnol Miguel Gutiérrez. Les Partenopei ont déboursé 18 M€ + 2 M€ de bonus pour convaincre Girona de le lâcher. À noter que le Real Madrid peut toucher jusqu’à 10 M€ dans cette opération étant donné que les Merengues avaient un pourcentage sur la revente.

« Le SSC Napoli annonce avoir acquis, à titre définitif, les services sportifs du footballeur Miguel Gutiérrez Ortega du Girona Futbol Club. Né le 27 juillet 2001, le footballeur espagnol a grandi dans le centre de formation du Real Madrid, remportant en 2020 l’UEFA Youth League et marquant un but décisif en finale contre Benfica. En avril 2021, il fait ses débuts en équipe première, à l’occasion de la victoire à l’extérieur du Real Madrid contre Cadix. À l’été 2022, il rejoint Gérone, où il inscrit six buts et dix-huit passes décisives en cent treize apparitions. Il a remporté, avec l’équipe nationale espagnole, une médaille d’or olympique à Paris en 2024, marquant un but lors du match contre la République dominicaine. Bienvenue, Miguel ! »