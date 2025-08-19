Galatasaray a fait une offre pour Diogo Costa

Cet été, Galatasaray est à la recherche active d’un nouveau gardien. Et après avoir pété la banque pour Victor Osimhen, le club stambouliote vise également du lourd pour ses buts. Ainsi, les Turcs aspirent à recruter Ederson depuis de nombreuses semaines. Poussé vers la sortie par Manchester City, le gardien brésilien est toujours dans le nord de l’Angleterre.

Galatasaray, qui patine dans ce dossier, a activé des pistes secondaires en attendant. Même si Ederson reste la priorité, on apprend ainsi que le champion de Turquie en titre a formulé une offre pour Diogo Costa selon Sky Sports. Cité du côté de Manchester City ces derniers mois, le portier du FC Porto fait l’objet d’une offre de 20 millions d’après la publication allemande. Affaire à suivre donc…