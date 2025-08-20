Premier League
Galatasaray va présenter une offre pour Manuel Akanji
Nous vous le révélions ces dernières heures, Galatasaray s’est penché sur Manuel Akanji. Des discussions ont déjà eu lieu avec Manchester City et une première offre est attendue. D’après nos informations, le club stambouliote s’apprête à formuler une première proposition.
Santi Aouna @Santi_J_FM – 15:13
Celle-ci sera de 17 M€, plus 2,3 M€ de bonus, légèrement inférieur aux 20 M€ qu’attendant les Skyblues pour la vente de leur défenseur central suisse. Les positions sont tout de même très proches et l’affaire semble bien partie. Galatasaray doit également rencontrer l’agent du joueur ce soir.
