Menu Rechercher
Commenter 4
Exclu FM Premier League

Galatasaray va présenter une offre pour Manuel Akanji

Par Santi Aouna
1 min.
Manuel Akanji sous les couleurs de Manchester City @Maxppp

Nous vous le révélions ces dernières heures, Galatasaray s’est penché sur Manuel Akanji. Des discussions ont déjà eu lieu avec Manchester City et une première offre est attendue. D’après nos informations, le club stambouliote s’apprête à formuler une première proposition.

La suite après cette publicité
Santi Aouna
🚨🟡🟠🇨🇭#SüperLig |

💰 Galatasaray will send soon his first official offer of £15M+ 2M of bonuses for Manuel Akanji

❗️Manchester City ask now £16M + 1M of bonus for his center back

🔐 The positions are close between the two clubs

✅️ Meeting scheduled tonight between Galatasaray and Akanji's agent

🛎 Ding Dong
Voir sur X

Celle-ci sera de 17 M€, plus 2,3 M€ de bonus, légèrement inférieur aux 20 M€ qu’attendant les Skyblues pour la vente de leur défenseur central suisse. Les positions sont tout de même très proches et l’affaire semble bien partie. Galatasaray doit également rencontrer l’agent du joueur ce soir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Galatasaray
Man City
Manuel Akanji

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Galatasaray Logo Galatasaray SK
Man City Logo Manchester City FC
Manuel Akanji Manuel Akanji
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier