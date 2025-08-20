Menu Rechercher
Commenter 16
Süper Lig

PSG : Renato Sanches finalement vers Trabzonspor

Par Maxime Barbaud
1 min.
Renato Sanches sous le regard de Marquinhos @Maxppp

Renato Sanches (28 ans) est plus que jamais en route vers un nouveau départ du PSG. Après son prêt la saison passée à Benfica, le milieu de terrain s’apprête à repartir en prêt, faute d’un transfert définitif. A Bola donnait le Panathinaïkos pour prochaine destination mais la tendance va désormais à Trabzonspor.

La suite après cette publicité

Les deux clubs ont formulé une offre de prêt et d’après L’Equipe, c’est le club turc qui tient actuellement la corde, malgré la présence de Rui Vitoria à Athènes, l’entraîneur qui l’a lancé chez les professionnels il y a bientôt 10 ans. Depuis son retour à Paris, où il est encore sous contrat jusqu’en 2027, le Portugais s’entraîne dans le loft mis en place par le club.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Ligue 1
PSG
Trabzon
Renato Sanches

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Trabzon Logo Trabzonspor
Renato Sanches Renato Sanches
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier