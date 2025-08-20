PSG : Renato Sanches finalement vers Trabzonspor

Renato Sanches (28 ans) est plus que jamais en route vers un nouveau départ du PSG. Après son prêt la saison passée à Benfica, le milieu de terrain s’apprête à repartir en prêt, faute d’un transfert définitif. A Bola donnait le Panathinaïkos pour prochaine destination mais la tendance va désormais à Trabzonspor.

La suite après cette publicité

Les deux clubs ont formulé une offre de prêt et d’après L’Equipe, c’est le club turc qui tient actuellement la corde, malgré la présence de Rui Vitoria à Athènes, l’entraîneur qui l’a lancé chez les professionnels il y a bientôt 10 ans. Depuis son retour à Paris, où il est encore sous contrat jusqu’en 2027, le Portugais s’entraîne dans le loft mis en place par le club.