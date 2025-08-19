PSG : Renato Sanches a trouvé un nouveau point de chute

Renato Sanches s’apprête à retrouver Rui Vitória, l’entraîneur qui l’avait lancé au Benfica et avec qui il avait connu ses plus belles heures. D’après des sources grecques confirmées par A Bola, le milieu de terrain portugais devrait rejoindre le Panathinaikos sous la forme d’un prêt. Le PSG et le club athénien finalisent les derniers détails d’un accord qui pourrait être officialisé rapidement.

Un temps annoncé du côté de Trabzonspor, Renato devrait finalement poser ses valises en Grèce. Âgé de 27 ans, l’international portugais, fragilisé par les blessures ces dernières saisons, sort d’un passage en prêt à Benfica où il a disputé 21 matchs pour un but. À Athènes, il tentera de relancer sa carrière sous les ordres de Rui Vitória, qu’il avait côtoyé lors de la saison 2015/16, année de son éclosion avec les Aigles (35 matchs).