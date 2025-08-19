Menu Rechercher
RC Lens : visite médicale ok pour Mamadou Sangaré

Par Sebastien Denis
1 min.
Mamadou Sangaré avec le Rapid Vienne @Maxppp

Arrivé lundi soir à Lens, Mamadou Sangaré (23 ans) a passé avec succès la visite médicale préalable à sa signature au RC Lens. International malien (6 capes), le gaucher a été rapidement recruté par le Red Bull Salzbourg et y a suivi un processus classique avec un prêt à Liefering et d’autres expériences en prêt à Grazer, Zulte Waregem et Hartberg. Depuis l’été 2024, il évoluait au Rapid Vienne.

Le prometteur milieu de terrain international malien (6 sélections), qui a disputé 44 rencontres avec le Rapid, pour 3 buts et 3 passes décisives et qui s’est particulièrement mis en valeur avec le Rapid Vienne en Conférence League. Le RC Lens va débourser 5 M€ + des bonus pour l’attirer dans l’Artois. Sangaré, qui a d’ailleurs été le joueur ayant récupéré le plus de ballons lors de la dernière édition de Ligue Europa Conference (69), va parapher dans les prochaines heures un contrat de 5 ans avec le RC Lens.

