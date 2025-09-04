Qualifs CdM 2026 : le Ghana piégé par le Tchad

La 7e journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 se poursuit dans la zone Afrique et le Ghana pouvait creuser l’écart avec la concurrence. Face au Tchad, les Black Stars avaient même bien débuté avec ce but précoce de Jordan Ayew (17e) en début de partie.

Cependant, le Tchad n’a pas abandonné et Celestine Ecua a arraché l’égalisation en fin de match (89e). Avec ce match nul 1-1, le Ghana compte 4 points d’avance sur les Comores, 6 unités de plus que Madagascar et 7 de plus que le Mali, mais avec un match de plus que cs trois formations. Le Tchad prend son premier point.