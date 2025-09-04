Menu Rechercher
Commenter 3
Eliminatoires CM - Afrique

Qualifs CdM 2026 : le Ghana piégé par le Tchad

Par Aurélien Macedo
1 min.
Des ballons de football lors d'un entraînement @Maxppp
Tchad 1-1 Ghana

La 7e journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 se poursuit dans la zone Afrique et le Ghana pouvait creuser l’écart avec la concurrence. Face au Tchad, les Black Stars avaient même bien débuté avec ce but précoce de Jordan Ayew (17e) en début de partie.

La suite après cette publicité

Cependant, le Tchad n’a pas abandonné et Celestine Ecua a arraché l’égalisation en fin de match (89e). Avec ce match nul 1-1, le Ghana compte 4 points d’avance sur les Comores, 6 unités de plus que Madagascar et 7 de plus que le Mali, mais avec un match de plus que cs trois formations. Le Tchad prend son premier point.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique
Ghana
Tchad

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique Eliminatoires CM - Afrique
Ghana Flag Ghana
Tchad Flag Tchad
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier