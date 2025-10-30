Monaco : Pocognoli confirme un potentiel retour de Paul Pogba contre le PFC

Comme on vous le révélait sur Foot Mercato ce mercredi, le retour de Paul Pogba dans le groupe monégasque pourrait intervenir dès le prochain match : ce samedi, pour la 11e journée de Ligue 1, contre le Paris FC. Un match à domicile donc, et la perspective d’une première apparition dans le groupe, voire sur le terrain en cours de rencontre si tous les voyants sont au vert.

L’entraîneur de Monaco, Sébastien Pocognoli, a confirmé cette possibilité après la victoire contre Nantes (3-5) : « oui, il est possible qu’il soit réincorporé au groupe. Il reste encore un entraînement avec une certaine charge de travail, et s’il se sent bien, on serait dans le processus qu’on avait fixé. Il ne serait pas illogique de le voir sur la feuille de match ». Recruté cet été après 2 deux ans de suspension, le Champion du Monde 2018, âgé de 32 ans, a été freiné par plusieurs pépins physiques depuis sa dernière apparition sur un terrain, le 3 septembre 2023.